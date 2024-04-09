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От графики до диджитала: Berrywood Family проведут первую ярмарку современного искусства

основатели Berrywood Family Дмитрий Журкин и Алексей Нейман
основатели Berrywood Family Дмитрий Журкин и Алексей Нейман. Автор фото: Артем Дейнега. Иллюстрация: deinegart.ru

На ней будут представлены работы художников, а также коллекции галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

#НОВОСТИ

Летом 2024 в Красноярске состоится ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Об этом DK.RU рассказали в ресторанной группе Berrywood Family, которая является организатором мероприятия. Со-организатором выступит Сибирский институт креативных индустрий.

Это будет первое подобное мероприятие в Сибири. На ярмарке представят работы независимых художников, а также предметы искусства из коллекций галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока. Отбором участников займется экспертный совет, в составе которого Оксана Будулак, арт-директор ярмарки, Светлана Усольцева, директор арт-галереи «Ельцин-центра», Яна Гапоненко, куратор и арт-менеджер, а также Лилиана Маррэ, директор Anna Nova Gallery.

Прием заявок от желающих принять участие в SCAN FAIR стартовал сегодня — 9 апреля. Продлится он до 1 июня, а окончательный состав станет известен 11 июня. Сама же ярмарка пройдет с 28 июня по 2 июля 2024.

С представителями креативных индустрий мы сотрудничаем с 2011. И SCAN FAIR стала логичным продолжением этого процесса. Мы рассчитываем, что она запустит процесс системного развития регионального арт-рынка и поспособствует укреплению связей между художниками, галереями и коллекционерами, а также взаимовыгодному сотрудничеству культуры и бизнеса», — сказал Дмитрий Журкин, один из основателей Berrywood Family.

Напомним, что в 2023 ресторанная группа Berrywood Family стала инициатором премии SCAN AWARDS, которая вручалась в области современного искусства. На нее было номинировано 129 работ от художников, работающих в жанрах скульптуры, живописи, графики, цианотипии на ткани, фото и видео. Победителями стали пятеро. Каждый из них получил грант в размере 150 000 рублей, менторскую поддержку и другие инструменты для развития.

От графики до диджитала: Berrywood Family проведут первую ярмарку современного искусства 1
На фото: обладатели премии SCAN AWARDS 2023; Источник: deinegart.ru 

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