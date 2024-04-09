В Красноярске построят завод электрогенераторов за 1 млрд рублей
Предприятие появится близ КрАЗа. Запустить его планируется в горизонте двух лет.
Компания «МегаВатт» построит в Красноярске завод по производству электрогенераторных установок на основе дизельных и газовых двигателей. Об этом сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет сопровождать проект.
Как рассказал Арислан Ганиев, исполнительный директор «МегаВатта», сейчас подобных генераторов (мощностью от 16 кВт до 1 500 кВт), адаптированных для работы в Сибири и на Крайнем Севере, ни в Красноярском крае, ни в ближайших регионах, не выпускают.
Открытие такого производства в краевом центре [построить его планируется неподалеку от Красноярского алюминиевого завода] позволит обеспечивать продукцией не только Красноярский край, но и Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, что также повысит качество сервиса», — говорит Ганиев.
Запустить завод планируется к 2026. Его проектная мощность составит 60 генераторных установок в месяц.
Выйти на проектную мощность мы планируем сразу после запуска предприятия, поскольку это для нас не новый опыт и не новый бизнес. Мы просто будем делать то, что умеем, но в большем масштабе», — отметила Алена Кривоносова, коммерческий директор «МегаВатта».
По ее словам, объем инвестиций в проект составит порядка 1 млрд рублей. Окупить эти вложения планируют за 6... 7 лет.
Для справки:
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