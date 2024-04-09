Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.04
92,58
100,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В центре Красноярска продают земельный участок за 13 млн рублей

В центре Красноярска продают земельный участок за 13 млн рублей
Иллюстрация: «Дом.рф»

Госкорпорация «Дом.рф» выставила на торги очередной участок в Красноярске. В лот входит участок и здание.

#НОВОСТИ
Площадь участка на Ленина, 72 составляет 0,10 га, а здания — 424,9 кв. м. Сейчас там находятся склады.
Лот находится в центральной части города, в самом сердце высокой деловой активности. Хорошая транспортная доступность, близость к различным объектам городской инфраструктуры, коммерческим объектам, точкам притяжения. Недалеко остановка общественного транспорта, напротив расположен СибГУ им.М. Ф. Решетнева», — говорится в объявлении.
Заявки принимают до 27 мая. Начальная цена контракта — 13,3 млн рублей. 
 
Читайте также:
 
 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект«La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект
  • В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»
  • Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на ОлимпиадуСпортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на Олимпиаду
  • Дайджест DK.RU: Татьяна Бакальчук, новая Взлетка и чертоги роскошиДайджест DK.RU: Татьяна Бакальчук, новая Взлетка и чертоги роскоши
  • Прямо в Казань: «Россия» в июне запускает новый маршрут из КрасноярскаПрямо в Казань: «Россия» в июне запускает новый маршрут из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.