В центре Красноярска продают земельный участок за 13 млн рублей
Госкорпорация «Дом.рф» выставила на торги очередной участок в Красноярске. В лот входит участок и здание.
Площадь участка на Ленина, 72 составляет 0,10 га, а здания — 424,9 кв. м. Сейчас там находятся склады.
Лот находится в центральной части города, в самом сердце высокой деловой активности. Хорошая транспортная доступность, близость к различным объектам городской инфраструктуры, коммерческим объектам, точкам притяжения. Недалеко остановка общественного транспорта, напротив расположен СибГУ им.М. Ф. Решетнева», — говорится в объявлении.
Заявки принимают до 27 мая. Начальная цена контракта — 13,3 млн рублей.
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