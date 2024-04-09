Министру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителя

О назначении нового заместителя рассказал Владимир Часовитин, министр экологии края. Им стал Александр Байков.

Он приступил к работе в новой должности сегодня, 9 апреля. Александр Байков займется вопросами в области обращения с отходами, предстоит создать инфраструктурные объекты по размещению отходов и отладить «мусорные» потоки.

Этой теме уделяется особое внимание, поскольку в Красноярском крае еще есть территории, куда не добралась «мусорная реформа» и вывоз отходов не осуществляется», — отметил Владимир Часовитин.

По данным сайта минэкологии, у Владимира Часовитина есть один первый зам и теперь четыре замминистра.