Министру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителя
О назначении нового заместителя рассказал Владимир Часовитин, министр экологии края. Им стал Александр Байков.
Он приступил к работе в новой должности сегодня, 9 апреля. Александр Байков займется вопросами в области обращения с отходами, предстоит создать инфраструктурные объекты по размещению отходов и отладить «мусорные» потоки.
Этой теме уделяется особое внимание, поскольку в Красноярском крае еще есть территории, куда не добралась «мусорная реформа» и вывоз отходов не осуществляется», — отметил Владимир Часовитин.
По данным сайта минэкологии, у Владимира Часовитина есть один первый зам и теперь четыре замминистра.
Справка
Александр Байков работал в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска, в стройнадзоре, Министерстве здравоохранения, занимал пост заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ.
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