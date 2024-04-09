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Министру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителя

Министру экологии Красноярского края назначили еще одного заместителя
Иллюстрация: Соцсети Александра Байкова

О назначении нового заместителя рассказал Владимир Часовитин, министр экологии края. Им стал Александр Байков.

#НОВОСТИ
Он приступил к работе в новой должности сегодня, 9 апреля. Александр Байков займется вопросами в области обращения с отходами, предстоит создать инфраструктурные объекты по размещению отходов и отладить «мусорные» потоки. 
Этой теме уделяется особое внимание, поскольку в Красноярском крае еще есть территории, куда не добралась «мусорная реформа» и вывоз отходов не осуществляется», — отметил Владимир Часовитин.
По данным сайта минэкологии, у Владимира Часовитина есть один первый зам и теперь четыре замминистра.

Справка

 
Александр Байков работал в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска, в стройнадзоре, Министерстве здравоохранения, занимал пост заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ.
 

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Автор: Петр Савельев
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