Марина Вразовская ушла с поста руководителя агентства госзаказа Красноярского края
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Котюков, губернатор края. В документе сообщается, что Марина Вразовская покинула пост с 22 марта.
На сайте краевого правительства появилось соответствующее распоряжение Сергея Верещагина, первого заместителя губернатора края – председателя правительства.
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Нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона завтра представит коллективу Сергей Верещагин, председатель правительства края.
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Экс-министр культуры Красноярского края, после увольнения из Театра на Малой Бронной, прошла переподготовку и теперь занимается развитием бизнесменов.
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Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области в понедельник, 11 марта.
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Назначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбината
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