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Марина Вразовская ушла с поста руководителя агентства госзаказа Красноярского края

Марина Вразовская ушла с поста руководителя агентства госзаказа Красноярского края
Иллюстрация: соцсети Марины Вразовской

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Котюков, губернатор края. В документе сообщается, что Марина Вразовская покинула пост с 22 марта.

#НОВОСТИ
Причиной стала личная инициатива госслужащей. Временно руководить ведомством будет Татьяна Преловская, заместитель руководителя агентства государственного заказа.
 
Марина Вразовская занимала этот пост с весны 2018. До этого работала начальником отдела государственных закупок, а затем перешла на должность заместителя руководителя – начальника отдела государственных закупок «Управления капитального строительства».
 
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На сайте краевого правительства появилось соответствующее распоряжение Сергея Верещагина, первого заместителя губернатора края – председателя правительства.

Автор: Петр Савельев
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