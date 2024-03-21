Министру строительства и ЖКХ Красноярского края назначили заместителя

На сайте краевого правительства появилось соответствующее распоряжение Сергея Верещагина, первого заместителя губернатора края – председателя правительства.

На пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначена Елена Цитович. Ранее она была заместителем министра строительства (еще до присоединения к нему сферы ЖКХ).

В документе сообщается, что Елена Цитович будет находиться на посту на условиях срочного контракта 3 года. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

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