Министру строительства и ЖКХ Красноярского края назначили заместителя
На сайте краевого правительства появилось соответствующее распоряжение Сергея Верещагина, первого заместителя губернатора края – председателя правительства.
На пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначена Елена Цитович. Ранее она была заместителем министра строительства (еще до присоединения к нему сферы ЖКХ).
В документе сообщается, что Елена Цитович будет находиться на посту на условиях срочного контракта 3 года. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.
Ранее DK.RU сообщал о назначении нового министра строительства. Им стал Михаил Заскалько.
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