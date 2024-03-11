Андрей Модестов назначен и.о. министра здравоохранения Иркутской области
Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области в понедельник, 11 марта.
Врачи из Иркутской области делают большие успехи в трансплантации органов, нейрохирургии, детской кардиохирургии. Постепенно внедряются новые технологии. Но, вместе с тем, сфера здравоохранения одна из самых сложных и проблемных в Приангарье. Первоочередные задачи для нас – это реализация национальных проектов, строительство новых учреждений, привлечение медицинских кадров и повышение доступности качества оказания медицинской помощи, — сообщил губернатор.
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