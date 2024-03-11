Андрей Модестов назначен и.о. министра здравоохранения Иркутской области

Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области в понедельник, 11 марта.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, встретился с Андреем Модестовым, исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Он обозначил основные задачи в работе региональной системы здравоохранения.

Врачи из Иркутской области делают большие успехи в трансплантации органов, нейрохирургии, детской кардиохирургии. Постепенно внедряются новые технологии. Но, вместе с тем, сфера здравоохранения одна из самых сложных и проблемных в Приангарье. Первоочередные задачи для нас – это реализация национальных проектов, строительство новых учреждений, привлечение медицинских кадров и повышение доступности качества оказания медицинской помощи, — сообщил губернатор.

Справка Андрей Арсеньевич Модестов родился в 1965 году в Красноярске. С отличием окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского института, учился в Российском государственном медицинском университете. Имеет степень кандидата медицинских наук, награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Он работал в разных больницах Красноярска, в 2010...2011 руководил Красноярским краевым клиническим онкологическим диспансером, был советником губернатора Красноярского края, депутатом горсовета. В 2021 его назначили генеральным директором группы компаний «Медскан». Модестов переехал в Москву. Читайте также: Назначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбината Виталий Пригарин стал управляющим директором Ачинского глиноземного комбината (входит в РУСАЛ). Об этом сообщили в пресс-службе АГК.

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