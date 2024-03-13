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Михаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского края

Михаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского края
Иллюстрация: сайт Управления капитального строительства

Нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона завтра представит коллективу Сергей Верещагин, председатель правительства края.

#НОВОСТИ
Об этом сообщил Алексей Кулеш, депутат Заксобрания. По его информации, новым министром будет Михаил Заскалько. В краевом правительстве DK.RU эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть. Распоряжений о назначении Михаила Заскалько на сайте правительства региона также нет.
 
Последнее место работы будущего министра — КГКУ «Управление капитального строительства». 
 
Напомним, ранее этот пост занимал Михаил Рабушко. Он был министром с 2021. В феврале 2024 покинул пост по собственному желанию. 
 
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Автор: Петр Савельев
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