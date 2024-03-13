Михаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского края

Нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона завтра представит коллективу Сергей Верещагин, председатель правительства края.

Об этом сообщил Алексей Кулеш, депутат Заксобрания. По его информации, новым министром будет Михаил Заскалько. В краевом правительстве DK.RU эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть. Распоряжений о назначении Михаила Заскалько на сайте правительства региона также нет.

Последнее место работы будущего министра — КГКУ «Управление капитального строительства».

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