Михаил Заскалько станет новым министром строительства Красноярского края
Нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона завтра представит коллективу Сергей Верещагин, председатель правительства края.
Об этом сообщил Алексей Кулеш, депутат Заксобрания. По его информации, новым министром будет Михаил Заскалько. В краевом правительстве DK.RU эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть. Распоряжений о назначении Михаила Заскалько на сайте правительства региона также нет.
Последнее место работы будущего министра — КГКУ «Управление капитального строительства».
Напомним, ранее этот пост занимал Михаил Рабушко. Он был министром с 2021. В феврале 2024 покинул пост по собственному желанию.
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