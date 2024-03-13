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Елена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коуча

Елена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коуча
Иллюстрация: t.me/cultdrive

Экс-министр культуры Красноярского края, после увольнения из Театра на Малой Бронной, прошла переподготовку и теперь занимается развитием бизнесменов.

#НОВОСТИ

Елена Мироненко, ранее возглавлявшая московский Театр на Малой Бронной, занялась бизнес-коучингом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, после почти девяти месяцев «молчания» в этой сети.

Успешно прошла профессиональную переподготовку по бизнес-коучингу в РУДН. Теперь провожу сессии для топов и команд. Ставим цели, понимаем тактику их достижения, выкидываем ненужное и наводим порядки», — написала она.

Также Мироненко рассказала, что преподает в МГИМО. Что именно — она не уточнила.

Напомним, что с 2015 Елена Мироненко была министром культуры Красноярского края. В октябре 2017 Александр Усс, на тот момент врио губернатора региона, отправил правительство в формальную отставку, в результате чего все министры перешли в статус исполняющих обязанности до подведения итогов выборов, которые были назначена на следующий год. Однако в новую команду главы края Мироненко не вошла и переехала в Москву, где в июне 2020 была назначена директором музейного комплекса Минобороны России «Дорога Памяти».

Примерно через восемь месяцев она возглавила Театр на Малой Бронной. В этом качестве Елена Мироненко проработала до сентября 2023, когда была уволена, сообщали тогда «Аргументы и Факты», со ссылкой на источники в театре. Причины увольнения не уточнялись. Да и сама Мироненко ни в тот момент, ни позже свой уход не комментировала, однако в одной из своих соцсетей она вчера написала, что «завершила отношения и работу не своей мечты».

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Автор: Петр Савельев
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