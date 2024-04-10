Знакомьтесь, бухгалтер: предпринимателям Красноярска расскажут о бухгалтерском аутсорсинге

Компания «Бухгалтерра» проведет День открытых дверей в Красноярске. Гостям расскажут о том, как устроен бухгалтерский аутсорсинг, и чем он может быть полезен бизнесу.

Красноярская компания «Бухгалтерра» приглашает предпринимателей познакомиться с внутренней кухней бухгалтерского аутсорсинга.

На фото: Елена Герасименко, основатель компании «Бухгалтерра»

Штатный бухгалтер — удовольствие, на самом деле, не из дешевых. Поэтому нередко предприниматели сами ведут бухучет. Однако сфера эта обширна и сложна. В ней масса нюансов, которые нужно учитывать, чтобы не нажить проблем. Помочь может бухгалтерский аутсорсинг. Но не все понимают, как он работает и какие выгоды может дать. Вот мы и решили показать его устройство изнутри», — рассказывает Елена Герасименко, основатель и руководитель «Бухгалтерры».

Помимо того, как работает бухгалтерский аутсорсинг, гости мероприятия узнают какие изменения принес в бухгалтерию, налоговый и кадровый учет 2023, и как в связи с этим изменились эти сферы деятельности. Также у них будет возможность обсудить с экспертами компании свои реальные задачи и проблемные места.

День открытых дверей в «Бухгалтерре» пройдет 11 апреля 2024. Начало: в 16:00.

Добавим, что компания «Бухгалтерра» работает на рынке Красноярска с 2014, оказывая бизнесу полный спектр бухгалтерских услуг.

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