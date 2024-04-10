Красноярску добавят бортов на Читу

К полетам по этому маршруту добавят еще один рейс. Летать он будет также до середины осени.

Авиакомпания «Россия» увеличит число перелетов по маршруту Красноярск — Чита, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новый рейс стартует 27 апреля и будет выполняться по субботам с вылетом из Красноярска в 13:50. Обратно борт будет отправляться в 19:05.

Ранее из Красноярска в Читу летало только три рейса — по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 16:00, 14:25 и 11:05 соответственно.

Их полетная программа рассчитана до конца октября. Не является исключением и новый рейс. Останутся ли эти перелеты в зимнем расписании перевозчика, пока неизвестно.

«Россия» на сегодня является единственной пассажирской авиакомпанией, которая летает между Красноярском и Читой.

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Теперь по этому маршруту будут летать три авиакомпании. «Россия» последней объявила о запуске этого направления. Хотя две другие изрядно подкорректировали планы.

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Изначально планировалось, что рейс будет один, но теперь решили временно увеличить их количество.