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Красноярску добавят бортов на Читу

Аэропорт Читы
Аэропорт Читы. Автор фото: Алексей Крашенинников. Иллюстрация: t.me/AuroraAirlines

К полетам по этому маршруту добавят еще один рейс. Летать он будет также до середины осени.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Россия» увеличит число перелетов по маршруту Красноярск — Чита, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новый рейс стартует 27 апреля и будет выполняться по субботам с вылетом из Красноярска в 13:50. Обратно борт будет отправляться в 19:05.

Ранее из Красноярска в Читу летало только три рейса — по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 16:00, 14:25 и 11:05 соответственно.

Их полетная программа рассчитана до конца октября. Не является исключением и новый рейс. Останутся ли эти перелеты в зимнем расписании перевозчика, пока неизвестно.

«Россия» на сегодня является единственной пассажирской авиакомпанией, которая летает между Красноярском и Читой.

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Теперь по этому маршруту будут летать три авиакомпании. «Россия» последней объявила о запуске этого направления. Хотя две другие изрядно подкорректировали планы.

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С 31 марта 2024 аэропорт Красноярска переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.

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Изначально планировалось, что рейс будет один, но теперь решили временно увеличить их количество.

 

Автор: Петр Савельев
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