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Опять 25: количество рейсов Красноярск…Сочи резко увеличится

Опять 25: количество рейсов Красноярск…Сочи резко увеличится
Иллюстрация: bangkokbook.ru

С 31 марта 2024 аэропорт Красноярска переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.

#НОВОСТИ

Руководство аэропорта сообщает об актуальных направлениях полетов и новом техническом решении. Прежде всего, в сезоне`2024 отменят техническое окно в периоде 12…14 часов, что по словам Евгения Владимирова, генерального директора аэропорта, позволит снизить нагрузку в пиковые часы, увеличить частоты и возможности открывать новые направления, не снижая стандартов по безопасности полетов.

В зарубежные туры из Красноярска в 2024 теперь можно улететь в девять стран:

  • Китай
  • Турция
  • Таиланд
  • Монголия
  • Казахстан
  • Азербайджан
  • Узбекистан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан

Количество внутренних российских рейсов обещают существенно увеличить.

Самолеты Красноярск…Сочи на пике сезона`2024 будут летать 25 раз в неделю.

В Казань — запланировано 2 рейса в неделю.

В Москву на пике сезона будут летать до 10 самолетов, в Санкт-Петербург — до 4 рейсов в сутки.

Кроме того, обещают запустить воздушный мост в Минводы, Махачкалу, Уфу.

По Красноярскому краю и Енисейской Сибири сеть полетов свяжет столицу региона с такими населенными пунктами как — Абакан, Кызыл, Норильск, Байкит, Ванавара, Игарка, Северо-Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Туруханск, Тура, Кодинск, Хатанга.

«Сибирские» рейсы отвезут вас в соседние мегаполисы — Новосибирск, Томск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Горно-Алтайск, Братск,  Новокузнецк, Новый Уренгой.

Не забыты столицы Урала — Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Сургут.

Направление на Восток расширяется на — Владивосток, Благовещенск, Нижнеангарск, Нерюнгри, Магадан, Хабаровск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Ленск, Чара, Мирный, Читу, Якутск, пос. Талакан и Таксимо.

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Автор: Петр Савельев
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