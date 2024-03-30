Бизнес-дайджест DK.RU: кибератаки, дороги и суды

Происходившее в Красноярске с 25 марта напоминало лоскутное одеяло: с одной стороны, события разнообразные, но, с другой, многие связаны друг с другом.

Судебный пирог

Богаче всего прошедшая рабочая неделя была на различные судебные истории. Сначала стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-чиновницы красноярской мэрии, продавшей участок земли в городе за 2,5% от его стоимости.

Затем бывшему телеведущему Максиму Гуревичу, обвиняемому в хищении 3,5 млн рублей, выделенных на мероприятие для одаренных детей, запросили три года колонии.

Муниципальные контракты на ремонт дорог также через суд пытается оспорить строительная компания «Сибиряк». Разбирательства еще не было — суд думает, начинать ли производство.

Под конец недели был арестован теплоход, принадлежащий объявленному в международный розыск Роману Гольдману — владельцу холдинга Goldman Group, задолжавшего по облигациям.

Вишенкой же на этом судебном торте стали две отклоненные апелляции по делам о хищении почти 1 млрд рублей, выделенных на проектирование красноярского метро. Сначала было отказано в пересмотре приговора Олегу Митволю, председателю совета директоров треста «КрасноярскТИСИЗ», который и занимался проектированием, а затем — экс-директору этой компании Владимиру Жаркову.

Чертик из... интернета

В начале недели произошла пара инцидентов, связанных с мошенничеством в интернете.

Сначала злоумышленники взломали соцсети красноярского магазина одежды Crystal и стали предлагать купить его товары со скидкой 10%.

А на следующий день жителей края атаковали электронными письмами, в которых людям предлагалось совершить теракт.

Не спрятаться, не скрыться

Мэр Красноярска, выступая перед депутатами Горсовета, признал, что городу катастрофически не хватает бомбоубежищ. Да и те, что есть, найти, как выяснилось, совсем непросто. А точнее, просто не найти.

Минус такт

О безопасности на этой неделе думали не только в связи с киберугрозами и бомбоубежищами. В Минусинске двух девушек избили из-за цвета волос. DK.RU поговорил с известными красноярскими экспертами в области образования и психологии о том, что они думают об этом событии и его предпосылках.

До́роги дороги

Дорожный вопрос — один из самых волнующих в Красноярске. Наверное, поэтому жители города так пристально следят за происходящим в этой сфере. Прошедшая неделя подарила несколько таких событий. Во-первых, стало известно, когда достроят развязку в районе Тихих Зорь. Во-вторых, мэрия объявила о поиске еще одного подрядчика для обслуживания улично-дорожной сети Красноярска. Первый такой контракт расторговали в конце прошлого года, но там не было ямочного ремонта. В этом он предусмотрен.

Ресторанная обезвоженность

Неделя выдалась не особо богатой на новости о закрытии в Красноярске каких-либо заведений. Самым громким стало известие о том, что прекращает работу единственный в городе ресторан на воде. Правда, тут же выяснилось, что купила его известная ресторанная группа.

На позитиве

Но были на этой неделе и уж совсем позитивные новости. К примеру: