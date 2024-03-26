Обвинение запросило три года колонии красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу
Государственный обвинитель просит приговорить Максима Гуревича, директора «Современного производства» и телеведущего, к 3 годам колонии общего режима.
-
В Красноярске завершили расследование дела ведущего Максима Гуревича
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Современное производство» Максима Гуревича и его зама. Их обвиняют в мошенничестве.
-
Красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения
Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следователя об изменении директору компании «Современное производство» Максиму Гуревичу меры пресечения. Об этом сообщили в прокуратуре.
-
В Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
Бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Роман Сотникова подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по краю.
-
Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест
Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска изменил меру пресечения предпринимателю и известному телеведущему Максиму Гуревичу.