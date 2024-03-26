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Обвинение запросило три года колонии красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу

Обвинение запросило три года колонии красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу
Иллюстрация: соцсети Максима Гуревича

Государственный обвинитель просит приговорить Максима Гуревича, директора «Современного производства» и телеведущего, к 3 годам колонии общего режима.

#НОВОСТИ
Исполнительного директора фирмы Екатерину Романюк, которую следствие считает сообщницей, суд просит лишить свободы условно на 3 года с испытательным сроком в 3 года. 
 
Прения стороны защиты запланированы на 27 марта. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
 
В январе 2023 Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил 3,5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей. Он и его заместитель предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчетные документы, которые подтверждали проведение мероприятий. Однако церемония прошла в ограниченном формате, стоимость работ была завышенной, а цена подарков для детей занижена. Например, экспертиза установила, что стоимость одного подарка составляла около 200 рублей, а по договору — 1560 рублей.
 
Максим Гуревич возместил весь ущерб. В прокуратуре сообщили, что телеведущий признал вину частично, пояснив что они с Екатериной Романюк действовали без предварительного сговора. Также он отмечал во время следствия, что большая часть средств, которая определяется в качестве суммы хищения, была истрачена на проведение мероприятия Минспорта.
 
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Автор: Петр Савельев
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