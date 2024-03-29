Авиакомпания «Россия» вновь запускает рейсы из Красноярска в Пекин
Авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») с 24 апреля начнет летать в Пекин, столицу Китая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Полёты будут стоять в расписании три раза в неделю. Из Красноярска улететь можно по средам, пятницам и воскресеньям. Из Пекина — по понедельникам, четвергам и субботам.
Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 14 027 рублей, а туда и обратно — от 24 599 рублей. В стоимость не входит багаж.
Также сейчас из Красноярска можно улететь в китайский город Санья.
Напоним, «Россия» совершила первый рейс в Пекин 28 декабря 2023. Хотя первый полет должен был состояться 19 декабря. Перевозчик тогда получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований. Затем рейс убрали из расписания.
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