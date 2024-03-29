Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиакомпания «Россия» вновь запускает рейсы из Красноярска в Пекин

Авиакомпания «Россия» вновь запускает рейсы из Красноярска в Пекин
Иллюстрация: ДК

Авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») с 24 апреля начнет летать в Пекин, столицу Китая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

#НОВОСТИ
Полёты будут стоять в расписании три раза в неделю. Из Красноярска улететь можно по средам, пятницам и воскресеньям. Из Пекина — по понедельникам, четвергам и субботам. 
 
Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 14 027 рублей, а туда и обратно — от 24 599 рублей. В стоимость не входит багаж.
 
Также сейчас из Красноярска можно улететь в китайский город Санья.
 
Напоним, «Россия» совершила первый рейс в Пекин  28 декабря 2023. Хотя первый полет должен был состояться 19 декабря. Перевозчик тогда получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований. Затем рейс убрали из расписания.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • В Красноярский край вернутся морозыВ Красноярский край вернутся морозы
  • «РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
  • Для подростков поиск себя — норма. Что думают эксперты об избиении из-за цвета волосДля подростков поиск себя — норма. Что думают эксперты об избиении из-за цвета волос
  • В Красноярском крае за десятки лет утих ветерВ Красноярском крае за десятки лет утих ветер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.