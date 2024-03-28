«КрасАвиа» увеличит число рейсов в Монголию

Изначально планировалось, что рейс будет один, но теперь решили временно увеличить их количество.

Число рейсов из Красноярска в Монголию компании «КрасАвиа» увеличится до двух в неделю, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Судя по расписанию на сайте воздушной гавани, по весенне-летнему графику перевозчик начнет летать в Улан-Батор с 3 апреля этого года. Перелеты будут осуществляться по средам с вылетом из Красноярска в 23:55.

Однако со 2 июня расписание изменится и летать станут по четвергам и воскресеньям с вылетом в 05:30. Время в полете останется прежним — 3 часа 25 минут.

В таком режиме маршрут Красноярск — Улан-Батор будет обслуживаться до 20 июня, а с 22-го он сместится на один день влево — на среду и субботу с вылетом в 23:55. С 11 же сентября субботний рейс уберут.

Сейчас билет из Красноярска до Улан-Батор на июнь можно купить минимум за 12 565 рублей, а туда и обратно — за 28 375.

Добавим, что до прошлого года прямых регулярных рейсов из Красноярска в Монголию не было. О запуске этого направления «КрасАвиа» объявила в мае 2023, а в начале марта этого года продлила действие программы и на летние месяцы.

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