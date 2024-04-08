Прямо в Казань: «Россия» в июне запускает новый маршрут из Красноярска

Теперь по этому маршруту будут летать три авиакомпании. «Россия» последней объявила о запуске этого направления. Хотя две другие изрядно подкорректировали планы.

Авиакомпания «Россия» летом 2024 начнет летать из Красноярска в Казань (и обратно). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Старт полетов намечен на 3 июня. Совершаться они будут дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска в 20:50 и 21:25 соответственно.

Работать программа будет до конца августа 2024.

Помимо «России» в столицу Татарстана из Красноярска летом этого года можно будет добраться рейсами авиакомпаний NordStar и NordWind. «Северный ветер» запустил это направление 1 апреля и сейчас летает по понедельникам (вылет в 09:25), хотя планировал по вторникам и пятницам. Программа этой авиакомпании будет действовать до середины октября.

NordStar же встанет на казанское направление 4 июля, хотя изначально хотел сделать это в мае. Перевозчик будет летать по четвергам и воскресеньям (вылет в 19:55 и 19:50 соответственно). Свернет он эту программу также, как и «Россия», — в конце августа.

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