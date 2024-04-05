В аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропоток
Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовског подвел итоги работы в марте и 1К 2024. Пассажиропоток за март составил 305 018 человек, а за квартал — 881 088 человек.
Это обусловлено увеличением количества международных направлений – в 18 зарубежных аэропортов летали в первом квартале 2024 и в 11 в аналогичном периоде 2023, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
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Красноярский аэропорт получил две награды отраслевой премии «Крылья России»
Церемония награждения прошла 2 апреля в Москве. Аэропорт Красноярск отметили в двух номинациях: «Лидер пассажирских симпатий» и среди группы аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек.
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Опять 25: количество рейсов Красноярск…Сочи резко увеличится
С 31 марта 2024 аэропорт Красноярска переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.
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Авиакомпания «Россия» вновь запускает рейсы из Красноярска в Пекин
Авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот») с 24 апреля начнет летать в Пекин, столицу Китая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Из Красноярска предложили запустить рейсы в Усть-Илимск и Белокуриху
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) предлагает вернуть в госпрограмму субсидирования межрегиональных рейсов 10 маршрутов и добавить один новый.