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В аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропоток

В аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропоток
Иллюстрация: Алексей Волошин / аэропорт Красноярск

Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовског подвел итоги работы в марте и 1К 2024. Пассажиропоток за март составил 305 018 человек, а за квартал — 881 088 человек.

#НОВОСТИ
Если сравнивать с мартом 2023 (254 959 человек), то пассажиропоток вырос на 20%. За квартал рост составил 21%. В 1К 2023 эта цифра составляла 730 575 человек.
 
В аэропорту отметили хороший рост трафика на международных направлениях. За 1К обслужили 169 398 человек, вылетающих в другие страны. Это на 28% больше 2023, тогда в 1К пассажиропоток составил 132 475 человек. 
Это обусловлено увеличением количества международных направлений – в 18 зарубежных аэропортов летали в первом квартале 2024 и в 11 в аналогичном периоде 2023, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Самыми популярными направлениями в марте стали: Москва, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Пхукет, Сочи и Норильск. Лидеры по обслуживанию — «Россия» (84 496 человек) и Аэрофлот (59 175 человек). Далее идут Utair (27 480), КрасАвиа (23 265), S7 (23 090) и NordStar (22 241).
 
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Автор: Петр Савельев
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