Красноярский аэропорт получил две награды отраслевой премии «Крылья России»
Церемония награждения прошла 2 апреля в Москве. Аэропорт Красноярск отметили в двух номинациях: «Лидер пассажирских симпатий» и среди группы аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек.
Международный аэропорт Красноярск наградили в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России». Его выбрали победителем в номинации «Аэропорт года— лидер пассажирских симпатий», а также присудили второе место в группе аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек.
Иллюстрация: t.me/kja_inform
Это не первая победа Красноярского аэропорта в отраслевой премии: он уже получал статус лидера пассажирских симпатий в 2021.
Я поздравляю весь большой коллектив аэропорта Красноярск с этими высокими и заслуженными наградами! Мы отлично потрудились в 2023, несмотря на сложнейшие внешние условия и вызовы, и такая важная оценка нашего труда вдохновляет столь же эффективно и ответственно двигаться к новым достижениям. По-особенному ценна высшая награда по версии пассажиров. Это значит, мы на правильном пути в развитии гостеприимства, качественного сервиса, безопасности полетов, а также в укреплении положительной репутации нашей воздушной гавани среди пассажиров и бизнес-партнеров. Спасибо за доверие и выбор!», — цитируют Евгения Владимирова, генерального директора аэропорта, в Telegram-канале предприятия.
справка «дк»
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