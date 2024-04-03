Красноярский аэропорт получил две награды отраслевой премии «Крылья России»

Церемония награждения прошла 2 апреля в Москве. Аэропорт Красноярск отметили в двух номинациях: «Лидер пассажирских симпатий» и среди группы аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек.

Международный аэропорт Красноярск наградили в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России». Его выбрали победителем в номинации «Аэропорт года— лидер пассажирских симпатий», а также присудили второе место в группе аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек.

Иллюстрация: t.me/kja_inform

Это не первая победа Красноярского аэропорта в отраслевой премии: он уже получал статус лидера пассажирских симпатий в 2021.

Я поздравляю весь большой коллектив аэропорта Красноярск с этими высокими и заслуженными наградами! Мы отлично потрудились в 2023, несмотря на сложнейшие внешние условия и вызовы, и такая важная оценка нашего труда вдохновляет столь же эффективно и ответственно двигаться к новым достижениям. По-особенному ценна высшая награда по версии пассажиров. Это значит, мы на правильном пути в развитии гостеприимства, качественного сервиса, безопасности полетов, а также в укреплении положительной репутации нашей воздушной гавани среди пассажиров и бизнес-партнеров. Спасибо за доверие и выбор!», — цитируют Евгения Владимирова, генерального директора аэропорта, в Telegram-канале предприятия.

справка «дк» Национальная авиационная премия «Крылья России» учреждена в 1996 году журналом «Авиатранспортное обозрение» и Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Она определяет лидеров, которые внесли наибольший вклад в устойчивое развитие отрасли воздушного транспорта страны.

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