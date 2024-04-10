Началась прокурорская проверка гибели двух вахтовиков в Северо-Енисейском районе

В прокуратуре Красноярского края заявили о проверке в связи с гибелью двух вахтовиков из опрокинувшегося автобуса в Северо-Енисейском районе.

Напомним, трагедия произошла 9 апреля 2024 возле карьера «Восточный» в Северо-Енисейском районе. Автобус «НЕФАЗ» 4208-11-13» компании-перевозчика выполнял доставку работников карьера. Он заехал на предохранительную берму и опрокинулся с высоты 10 метров.

От полученных травм 22-летний и 52-летний работники АО «Полюс-Красноярск» скончались на месте происшествия, ещё несколько работников получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Прокуратура края организовала проверку подрядной организации в отношении исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Будет дана детальная оценка действиям ответственных за безопасность работ должностных лиц, установлены причины ЧП, приняты меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности», — заявили в прокуратуре.

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