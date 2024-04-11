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В Красноярске утвердили проект планировки нового микрорайона на Калинина

В Красноярске утвердили проект планировки нового микрорайона на Калинина
Иллюстрация: lifeforstock / ru.freepik.com

Мэр Красноярска Владислав Логинов утвердил проект планировки территории и межевания участка на пересечении ул. Калинина и ул. Тотмина.

#НОВОСТИ
Документ опубликован на сайте администрации города.
 
Застраивать территорию бывшей военной части недалеко от гипермаркета «Леруа Мерлен» будет компания «Культбытстрой». Площадь участка составляет 18,4 га. Ориентировочная численность населения там составит 5 тыс. человек. Расчетная плотность жилой застройки — 15 353 кв. м на га.
 
На освоение территории дается 10 лет. Помимо домов там должны построить подземные парковки, школу на 670 мест, детсад на 270 детей, спортзал и творческий центр. Освоение участка рассчитано в два этапа: до 2030 и 2030...2033.
 
«Культбытстрой» победил на торгах по застройке этого участка в 2022. Земля застройщику досталась за 26,8 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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