Китайский ретейлер HEA заявил о планах открыть магазин одежды в Красноярске

Девелоперская компания Malltech договорилась о сотрудничестве с китайским ретейлером Happy Easy Anyway (HEA). В 2024 в России откроется два первых магазина.

Торговые точки появятся в ТРЦ «Планета» в Перми (площадь 74 кв. м) и Уфе (площадь 99 кв. м). ТАСС со ссылкой на представителя российского подразделения группы компаний HEA пишет, что бренд в первую очередь интересуют региональные торговые центры. Поэтому есть планы открыть магазины и в других торгово-развлекательных центрах под управлением Malltech, а именно в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе Malltech DK.RU подтвердили, что ведут соответствующие переговоры с ретейлером. В ТРЦ «Планета» в Красноярске в перспективе торговая точка может появиться.

Сейчас у бренда HEA по всему Китаю открыто около 200 магазинов в таких городах как Шэньчжэнь, Янчжоу, Чунцин, Сычуань, Ухань, Фошань, Тяньцзинь, Гуанчжоу. HEA занимается производством одежды и аксессуаров для мужчин и женщин (HEA), ресторанныым бизнесом (HEA Tea and Coffee), развивает культурно-творческую школу Longshi и гостиницы Longshi).

Девелоперская компания Malltech управляет ТРЦ «Планета» в Красноярске, Уфе, Новокузнецке, Перми, ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге и ТРЦ «Аура» в Новосибирске.

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