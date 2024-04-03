Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.04
92,29
99,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сооснователь красноярской сети «Светофор» стал долларовым миллиардером

Сооснователь красноярской сети «Светофор» стал долларовым миллиардером
Иллюстрация: rawpixel.com / ru.freepik.com

Forbes оценил состояние 57-летнего Сергея Шнайдера, одного из основателей торговой сети «Светофор», в $1,4 млрд. Он впервые попал в рейтинг издания.

#НОВОСТИ
По данным Forbes, группа «Светофор» одна из самых быстрорастущих торговых сетей и входит в топ-5 продуктовых сетей России. По оценке агентства Infoline, в 2014 выручка торговой сети «Светофор» равнялась 17 млрд рублей, по итогам 2023 выросла до 400 млрд рублей.
 
Расчеты Forbes показали, что в 2021 и 2022 компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 млрд рублей дивидендов до вычета налогов.
 

Справка

 
Торговая сеть была основана в 2009. Магазины «Светофор» работают в формате жесткого дискаунтера. Средняя площадь магазинов — 1000 кв. м. Они работают по принципу самообслуживания. В оформлении — минимальный дизайн, товары зачастую продают в коробках. В деле участвуют не только Сергей, но и его брат Андрей, также долями в компаниях, входящих в группу «Светофор», владеют их мать Валентина и отец Иван. В 2004 компания запустила сеть пивных магазинов «Напильник». В других странах дискаунтеры «Светофор» открываются под брендом Mere.
 

Читайте также:

Красноярский «Светофор» открыл третий магазин в Германии

Чуть больше года назад компания «Торгсервис», развивающая бренд «Светофор», вышла на немецкий рынок. Первый их магазин закрылся примерно месяц спустя. Но сворачивать проект они, похоже, не собираются.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Апрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормыАпрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормы
  • В ТРЦ «Планета» массово эвакуировали сотни людейВ ТРЦ «Планета» массово эвакуировали сотни людей
  • Осужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонииОсужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонии
  • Опять 25: количество рейсов Красноярск…Сочи резко увеличитсяОпять 25: количество рейсов Красноярск…Сочи резко увеличится
  • Красноярск проиграл Норильску по качеству городской средыКрасноярск проиграл Норильску по качеству городской среды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.