Сооснователь красноярской сети «Светофор» стал долларовым миллиардером
Forbes оценил состояние 57-летнего Сергея Шнайдера, одного из основателей торговой сети «Светофор», в $1,4 млрд. Он впервые попал в рейтинг издания.
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