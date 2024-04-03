Сооснователь красноярской сети «Светофор» стал долларовым миллиардером

Forbes оценил состояние 57-летнего Сергея Шнайдера, одного из основателей торговой сети «Светофор», в $1,4 млрд. Он впервые попал в рейтинг издания.

По данным Forbes, группа «Светофор» одна из самых быстрорастущих торговых сетей и входит в топ-5 продуктовых сетей России. По оценке агентства Infoline, в 2014 выручка торговой сети «Светофор» равнялась 17 млрд рублей, по итогам 2023 выросла до 400 млрд рублей.

Расчеты Forbes показали, что в 2021 и 2022 компании группы «Светофор» выплатили своим владельцам около 14 млрд рублей дивидендов до вычета налогов.