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В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov

В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Магазин появился в ТРЦ «Планета». Бренд Alexander Bogdanov представлен в Красноярске впервые.

#НОВОСТИ
Площадь магазина составляет 128 кв. м. Он находится на первом этаже ТРЦ. В ассортименте — представлены все основные виды женской одежды: платья, джемперы, блузы, топы, жакеты, кардиганы, юбки, брюки, шорты, ветровки, тренчкоты, куртки и пальто.
 
В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov 1

В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov 2

 

Справка

 
Alexander Bogdanov — это федеральный бренд премиальной женской одежды от дизайнера Александра Богданова. Он был запущен в 1988. Первый магазин открылся в 2014. Магазины развивают по франшизе в трех форматах, сейчас по стране открыто 200 точек.
 

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Автор: Петр Савельев
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