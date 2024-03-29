В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov
Магазин появился в ТРЦ «Планета». Бренд Alexander Bogdanov представлен в Красноярске впервые.
Площадь магазина составляет 128 кв. м. Он находится на первом этаже ТРЦ. В ассортименте — представлены все основные виды женской одежды: платья, джемперы, блузы, топы, жакеты, кардиганы, юбки, брюки, шорты, ветровки, тренчкоты, куртки и пальто.
Справка
Alexander Bogdanov — это федеральный бренд премиальной женской одежды от дизайнера Александра Богданова. Он был запущен в 1988. Первый магазин открылся в 2014. Магазины развивают по франшизе в трех форматах, сейчас по стране открыто 200 точек.
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