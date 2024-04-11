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Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске

Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске
Иллюстрация: ВК

Популярный фестиваль опубликовал список артистов в 2024. Смотрим кто из звезд приедет в Красноярск.

#НОВОСТИ

Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024.

Это лидеры чартов, герои альтернативной сцены, поп- и рэп-артисты», — сообщает пресс-служба соцсети.

В Красноярске на сцене фестиваля выступят Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil’, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. Также к нам приедут ведущие утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс», чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля.  

Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске 1

Баста — хедлайнер фестиваля

Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске 2

Еще один популярный рэпер — Хаски

Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске 3

Звезда соцсетей INSTASAMKA

Добавим, VK Fest в Красноярске состоится 8 июля на острове Татышев. Также он пройдет в Уфе, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Справка

 
В 2024 VK Fest пройдет в девятый раз. В 2023 он объединил 200 тыс. зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.
 

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Автор: Петр Савельев
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