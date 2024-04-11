Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске
Популярный фестиваль опубликовал список артистов в 2024. Смотрим кто из звезд приедет в Красноярск.
Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024.
Это лидеры чартов, герои альтернативной сцены, поп- и рэп-артисты», — сообщает пресс-служба соцсети.
В Красноярске на сцене фестиваля выступят Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil’, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. Также к нам приедут ведущие утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс», чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля.
Баста — хедлайнер фестиваля
Еще один популярный рэпер — Хаски
Звезда соцсетей INSTASAMKA
Добавим, VK Fest в Красноярске состоится 8 июля на острове Татышев. Также он пройдет в Уфе, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Справка
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