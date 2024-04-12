Уголь стал главным грузом Красноярской железной дороги

Его доля в погрузке КрасЖД превысила 70%.

За первый квартал 2024 со станций Красноярской железной дороги (обслуживает территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей) было отправлено 15,6 млн тонн угля. Это на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По итогу первых трех месяцев на долю угля пришлось 72,2% всей погрузки КрасЖД.

Помимо этого груза со станций магистрали отправляли:

нефть и нефтепродукты — 1,5 млн тонн (+8,9%)

руды цветные и серное сырье — 1,4 млн тонн (-7%)

строительные грузы — 455,1 тыс. тонн (+26,2%)

зерно — 377,7 тыс. тонн (+13,5%)

промышленное сырье и формовочные материалы — 243,6 тыс. тонн (+12,1%)

цемент — 123,8 тыс. тонн (+21,3).

В целом за отчетный период погрузка на КрасЖД выросла на 1,6% год к году и составила 21,6 млн тонн.

Также за первый квартал 2024 на 12,4% выросли перевозки грузов контейнерами ДФЭ. Везли ими и уголь, но довольно мало — всего 206 ДФЭ (+3,8% год к году).

Лидером же стали цветные металлы — ими было загружено 6,7 тыс. ДФЭ, что в 1,5 раза больше, чем за тот же срок в 2023.

В целом же за первые три месяца 2024 по КрасЖД было перевезено 54,9 тыс. контейнеров (+12,4%), из которых 20,5 тыс. ДФЭ (+24,6%) — это внутреннее сообщение и 34,3 тыс. ДФЭ (+6,2%) — экспортное.

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