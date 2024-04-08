Не деревом единым: Китай стал одним из крупнейших покупателей красноярского зерна

Экспорт зерновых и масличных из Красноярского края вырос почти на две трети. Поднебесная — чемпион по рапсу и «серебряный призер» по зерну.

За три месяца 2024 в Китай было поставлено 57,1 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха из Красноярского края. Это почти 42% от общего объема экспорта региона по этим товарам.

Как рассказали в краевом управлении Россельхознадзора, за означенный срок в Поднебесную из Красноярского края было отгружено 27,1 тыс. тонн зерна, 21,4 тыс. тонн рапса, 1,3 тыс. тонн семян льна и 7,3 тыс. тонн гороха. По рапсу — это самый большой показатель. Что же касается зерна, то здесь лидерство за Монголией (33,3 тыс. тонн).

Также эти товары поставлялись в Казахстан (24,3 тыс. тонн зерна и 2,1 тыс. тонн рапса), Беларусь (7,2 тыс. тонн рапса) и Киргизию (2,1 тыс. тонн зерна). В общей же сложности на экспорт было отправлено 137,4 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это на 62,8% больше, чем за первый квартал 2023.

Добавим, что помимо красноярского зерна и рапса, Китай активно закупает в крае продукты переработки последнего — в частности, рапсовый жмых. Так, за первый квартал 2024 в эту страну его было поставлено в 2,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Также Китай является самым активным покупателем пиломатериалов и круглого лес из Красноярского края. На его долю приходится 85% всего экспорта этой продукции из региона.

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