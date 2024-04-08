Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.04
92,41
100,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Не деревом единым: Китай стал одним из крупнейших покупателей красноярского зерна

Не деревом единым: Китай стал одним из крупнейших покупателей красноярского зерна
Автор фото: Алексей Кафторев. Иллюстрация: t.me/minselhoz24

Экспорт зерновых и масличных из Красноярского края вырос почти на две трети. Поднебесная — чемпион по рапсу и «серебряный призер» по зерну.

#НОВОСТИ

За три месяца 2024 в Китай было поставлено 57,1 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха из Красноярского края. Это почти 42% от общего объема экспорта региона по этим товарам.

Как рассказали в краевом управлении Россельхознадзора, за означенный срок в Поднебесную из Красноярского края было отгружено 27,1 тыс. тонн зерна, 21,4 тыс. тонн рапса, 1,3 тыс. тонн семян льна и 7,3 тыс. тонн гороха. По рапсу — это самый большой показатель. Что же касается зерна, то здесь лидерство за Монголией (33,3 тыс. тонн).

Также эти товары поставлялись в Казахстан (24,3 тыс. тонн зерна и 2,1 тыс. тонн рапса), Беларусь (7,2 тыс. тонн рапса) и Киргизию (2,1 тыс. тонн зерна). В общей же сложности на экспорт было отправлено 137,4 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это на 62,8% больше, чем за первый квартал 2023.

Добавим, что помимо красноярского зерна и рапса, Китай активно закупает в крае продукты переработки последнего — в частности, рапсовый жмых. Так, за первый квартал 2024 в эту страну его было поставлено в 2,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Также Китай является самым активным покупателем пиломатериалов и круглого лес из Красноярского края. На его долю приходится 85% всего экспорта этой продукции из региона.

Читайте также:

Trade-in и автокредиты возвращаются в Красноярск

Состоялась конференция Авто.ру Бизнес для дистрибьюторов авто, где приняли участие более 30 экспертов автобизнеса.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект«La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект
  • В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»
  • HelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на МираHelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на Мира
  • В аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропотокВ аэропорту Красноярск почти на 30% вырос международный пассажиропоток
  • Виллу на берегу Енисея с парковкой для яхты выставили на продажу за 70 млнВиллу на берегу Енисея с парковкой для яхты выставили на продажу за 70 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.