«Аэрофлот» в Красноярске пристыковался к «КрасАвиа»

Теперь на перелеты этих компаний не нужно будет оформлять два разных билета, а их сетки пополнятся новыми маршрутами.

«Аэрофлот» и «КрасАвиа» приступили к реализации интерлайн-соглашения в части маршрутной сети аэропорта Красноярск, сообщили пресс-службы перевозчиков.

Суть таких договоров в том, что стороны признают авиабилеты друг друга, а, следовательно, могут продавать их на рейсы партнеров. Иными словами, пассажиры теперь смогут приобретать единый билет на перелеты бортами этих компаний.

Соглашение о развитии региональных и межрегиональных авиаперевозок в Красноярском крае на базе аэропорта Красноярск было подписано между «Аэрофлотом» и «КрасАвиа» в марте 2023 — на Красноярском экономическом форуме.

В течение года проводилась тщательная подготовка первого этапа сотрудничества — согласовывались стандарты обслуживания, отлаживалось программное обеспечение, решались другие технические вопросы. Осенью „Аэрофлот“ провел аудит „КрасАвиа“ на соответствие требованиям международного стандарта IOSA, по итогам которого отметил высокий уровень качества и готовности авиакомпании к сотрудничеству», — рассказал Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвиа».

Добавим, что летом 2024 группа «Аэрофлот» будет летать из Красноярска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Челябинск, Магадан, Читу, Иркутск, Хабаровск, Казань, Мирный, Минеральные Воды, Нерюнгри, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Якутск, Алматы, Пекин, Бангкок, Бишкек, Пхукет, Харбин, Астану, Ош и Ташкент.

В рамках интерлайн-соглашения этот список также пополнится перелетами в Абакан, Томск, Новокузнецк, Барнаул, Горно-Алтайск, Кызыл, Тура, Байкит, Ванавара, Туруханск, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Кодинск, Игарка, Светлогорск (Красноярский край), Хатанга и Улан-Батор.

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