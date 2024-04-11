Аэропорту Красноярска увеличат пассажирскую пропускную способность

В воздушной гавани рассказали о планах повышения качества обслуживания пассажиров на эти весну и лето.

В аэропорту Красноярска модернизируют зоны обслуживания пассажиров. Об этом в соцсетях рассказал Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани.

Самым масштабным обновлением станет появление новой линии регистрации с возможностью сдать багаж. Она будет насчитывать 16 стоек. Расположатся они на втором этаже — там, где сейчас зал ожидания.

Зал же ожидания переместится в зону, где находится галерея с репродукциями Сурикова. Там светлее, высокий потолок, и зал окажется прямо напротив локации с роялем — получится практически концертный зал „Хворостовский“», — пишет Тронин.

Сейчас идет проектирование этой зоны. К ее оборудованию планируют приступить в августе.

Второе нововведение уже практически завершено — это модернизация зоны вылета в страны Евразийского экономического союза. Раньше здесь был всего один выход на посадку, что сильно ограничивало возможности по обслуживанию нескольких рейсов одновременно. А поскольку количество пассажиров, вылетающих в ЕАЭС (и прилетающих из него) в последнее время сильно выросло, было решено расширить и эту часть аэропорта.

Один выход (№ 2) и часть зоны вылета международных воздушных линий мы присоединили к зоне вылета ЕАЭС. Теперь там два выхода на посадку, в самом зале стало больше места, причем настолько, что в ЕАЭС появится зал повышенной комфортности», — рассказывает Тронин.

В новом формате евразийская зона вылета начнет работать уже в июне.

Третье обновление коснется трансферной зоны международных и внутренних линий. Раньше ее пропускная способность была 40 пассажиров в час. Теперь же она увеличится до 80 пасс/час.

Раньше кабины были разнесены физически и располагались в разных коридорах — по две в каждую сторону. Сейчас все четыре установлены в одном месте и организована схема реверсивной работы (кабины могут работать в обе стороны)», — говорит Тронин.

Заработает новая трансферная зона уже в апреле этого года.

Напомним, что о планах подобной модернизации аэропорта DK.RU рассказывал Евгений Владимиров, его генеральный директор, подводя итоги 2023. Хотя конкретных сроков реализации этих планов тогда не называлось.

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