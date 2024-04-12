Основательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премии
Ее проект был представлен в номинации «Индустрия питания» и получил высокие оценки экспертного жюри.
Анна Сенченко, основательница красноярской кейтеринг-компании «Сет-Фуршет», получила лауреатство Всероссийской премии «Предприниматель года `2023» в номинации «Индустрия питания».
Она стала единственным представителем Красноярского края, получившим столь высокое признание в этом году.
Для нашей компании — это, безусловно, ценный опыт и возможность для профессионального роста. Участие в конкурсе открывает перед компанией новые горизонты и вызывает встречную волну мотивации для достижения новых высот в бизнесе. Я благодарна за возможность быть частью этого увлекательного процесса и готова в дальнейшем применять и использовать все свои навыки и знания», — говорит Анна Сенченко.
В этом году премия «Предприниматель года» вручалась в десятый раз. Она собрала более 260 заявок со всей страны. Награды вручались в 22 номинациях, среди которых производство, инновации, женское предпринимательство и т.д. Красноярский край был представлен на премии тремя проектами в номинациях «Высокие технологии и ИТ», «Социально-ответственный бизнес» и, собственно, «Индустрия питания».
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