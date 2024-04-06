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В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»

В Красноярск планирует зайти сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано»
Иллюстрация: vk.com

Новосибирская сеть ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано» планирует открыть ресторан в Красноярске и других городах Сибири.

#НОВОСТИ

Планы по развитию компании озвучила Алла Кулькова, руководитель отдела персонала сети ресторанов грузинской кухни «Дядя Вано».

Собственники новосибирского ресторана грузинской кухни «Дядя Вано» собираются масштабировать проект. Помимо запуска двух новых заведений в своем городе они планируют зайти в Красноярск, а кроме того, в Омск, Томск, Барнаул и Иркутск.

Первый ресторан грузинской кухни «Дядя Вано» общей площадью 368,3 кв. м был открыт осенью прошлого года в ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске.

Заведение на 130 посадочных мест предлагает гостям традиционные блюда, приготовленные на открытой кухне.

Средний чек заведения составляет 600 рублей, что ниже среднего диапазона для этой категории ресторанов.

Алла Кулькова не уточнила, идет ли речь о франчайзинге или о прямом выходе за счет головной компании.

Напомним, ранее в Красноярске открылся новосибирский ресторан «Хочу Пури» в ТРЦ «Планета», сеть которого раскинулась по городам России — кроме Красноярска «Хочу Пури» по франшизе запустились в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Омске, Иркутске, Кемерове, Тюмени, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске и Сочи.

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Автор: Петр Савельев
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