В ТРЦ «Планета» массово эвакуировали сотни людей
Видео эвакуации появилось в пабликах и телеграм-каналах. Под звуки сирены посетителей выводили из здания ТРЦ.
Через несколько минут людей вернули. Выяснилось, что это была ложная тревога. Тренировочная или из-за звонка о фейковом минировании — пока неизвестно.
UPD: В пресс-службе ТРЦ «Планета» прокомментировали случившееся:
Сегодня в ТРЦ «Планета» произошло ложное срабатывание системы оповещения об эвакуации. Оповещение сработало в результате технического сбоя, реальных причин для эвакуации не было. Оповещение длилось всего 15 секунд. Торговый центр не приостанавливал работу и продолжает работать в штатном режиме, — сообщили представители ТРЦ.
Добавим, 29 марта в Красноярске прокатилась серия эвакуаций в торговых центрах, детских садах и театре. Людей вывели на улицу из ТЦ «Зеленый», «Взлетка Плаза», ЦУМа, театра юного зрителя. Также эвакуировали воспитанников нескольких детских садов.
Все эти операции были связаны со звонками о ложных минированиях, которые поступали от неизвестных, — сообщает Антитеррористическая комиссия.
Напомним, после теракта в «Крокус Сити Холл» во всех местах скопления людей в Красноярске усилены меры безопасности.
Ранее подобные массовые эвакуации случались в Красноярске в 2015, 2017 и 2022, позже они были названы «учебными тревогами» для обучения персонала действиям в условиях ЧП.
В 2020 по Красноярскому краю прокатилась волна эвакуаций из-за сообщений о минировании различных государственных и муниципальных учреждений.
Ровно год назад, 30 марта 2023, к красноярскому торговому центру «Планета» выехали пожарные после сообщения о появлении дыма. На месте происшествия работали 57 человек и 24 единицы техники.
Впоследствии спасатели сообщили, что возгорания нет. В пресс-службе ТРЦ «Планета» заявили, что задымление случилось в дымоходах ресторана «Хочу Пури».
Видео: ЧП Красноярск
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