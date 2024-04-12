В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Бархатовской птицефабрики. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, бывший директор птицефабрики фактически руководил и управлял финансово-хозяйственной деятельностью аффилированной организации — ООО «Алеман». Так, 2016..2022 птицефабрика продавала куриные яйца «Алеман» ниже реальной стоимости. Делалось это по указанию обвиняемого.
В итоге птицефабрике был нанесен ущерб в размере более 2 млн рублей. Бывший директор птицефабрики во время следствия признал вину и возместил причиненный ущерб. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Уголовное дело направили в прокуратуру, затем материалы передадут в суд.
Бархатовская птицефабрика полностью принадлежит правительству Красноярского края. Ее неоднократно хотели приватизировать, но потом отказывались.
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