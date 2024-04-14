Комбинат питания на Железнодорожников: объект для инвестиций и новый центр для жителей
Бывшее здание школьного комбината питания на ул. Железнодорожников превратится в многофункциональный центр, который решит многие вопросы жителей района. Подробности эксклюзивно у DK.RU.
Бывший школьный комбинат питания купила компания «Колесник», которая уже не один год занимается реновацией и редевелопментом помещений в Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске. Подробности о планах организации барного квартала в нашем городе рассказывали ранее. Цель компании — улучшить среду в конкретных локациях при помощи рыночных инструментов. Облик зданий преображают, делая его более актуальным и современным. Все это касается и объекта по ул. Железнодорожников, 18а, пояснила Александра Самойлович, руководитель «Колесник. Инвестиции».
Жители получают облагороженный объект и территорию. Инвесторы получают возможность инвестиций, при этом в данном случае довольно низкий порог входа — всего 200 тыс. рублей. Это вид инвестирования, который обычно доступен только людям с совсем иным уровнем дохода теперь могут рассмотреть красноярцы, которые раньше только задумывались о подобном», — пояснила г-жа Самойлович.
Один из вариантов проекта на ул. Железнодорожников. Иллюстрация предоставлена компанией «Колесник»
Здание находится рядом с историческим центром Красноярска, в шаговой доступности выход на набережную Качи. Его конструкция также представляет собой интерес из-за высоких полотков, больших окон и площадей. Все это дает возможность свободной планировки и размещения различных арендаторов. Объект купила компания «Колесник» по относительно низкой стоимости кв.м. Кроме цены, на выбор повлияло расположение и окружение здания.
Оно находится посреди достаточно большого жилого массива, где не хватает и магазинов, и точек выдачи товаров маркетплейсов, и коммерческих площадей. С другой стороны, недалеко находится центр города и набережная Качи, которая уже включена в пешеходный проект от острова Татышева и дальше к набережной Енисея», — рассказал партнер компании «Колесник» и руководитель компании «Красредевелопмент» Андрей Шевелев.
Сейчас в разработке несколько вариантов решения внешнего вида здания. Они учитывают природный ландшафт и особенности местоположения, органично вписываясь в окружение, и в то же время привносят в микрорайон свежий актуальный акцент. Для авторов было важным, чтобы будущий центр просматривался бы с противоположной стороны дороги за Качей, несмотря на плотный поток машин.
На первом этаже, как планируется, будут располагаться магазины, на втором — смартофисы, также площади можно будет применять для медицинских и фитнес-центров. На третьем этаже будут находиться апартаменты.
Предполагается, что объект будет запущен осенью 2025.
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