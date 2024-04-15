Красноярску вернут рейсы в Харбин

В весенне-летнем сезоне по этому маршруту будут летать сразу два перевозчика

Авиакомпании «Россия» и «Уральские авиалинии» весной 2024 запустят рейсы по маршруту Красноярск — Харбин. Такая информация появилась на сайте красноярского аэропорта.

Первой на это направление встанет «России». Она начнет летать из Красноярска в Харбин 23 апреля. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом 19:40 и 19:50 соответственно.

Также дважды в неделю будут летать и «Уральские авиалинии», но по четвергам и воскресеньям. Вылет: 19:30 и 21:40 соответственно. Первый рейс назначен на 16 мая.

Обе полетные программы будут работать до конца октября 2024.

Добавим, что из китайских городов, помимо Харбина, летом 2024 можно будет улететь в Пекин («Россия») и Тайюань (NordStar).

Читайте также: