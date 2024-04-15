Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
93,44
99,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярску вернут рейсы в Харбин

Аэропорт Харбина (Тайпин)
Аэропорт Харбина (Тайпин). Иллюстрация: www.harbin-airport.com

В весенне-летнем сезоне по этому маршруту будут летать сразу два перевозчика

#НОВОСТИ

Авиакомпании «Россия» и «Уральские авиалинии» весной 2024 запустят рейсы по маршруту Красноярск — Харбин. Такая информация появилась на сайте красноярского аэропорта.

Первой на это направление встанет «России». Она начнет летать из Красноярска в Харбин 23 апреля. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом 19:40 и 19:50 соответственно.

Также дважды в неделю будут летать и «Уральские авиалинии», но по четвергам и воскресеньям. Вылет: 19:30 и 21:40 соответственно. Первый рейс назначен на 16 мая.

Обе полетные программы будут работать до конца октября 2024.

Добавим, что из китайских городов, помимо Харбина, летом 2024 можно будет улететь в Пекин («Россия») и Тайюань (NordStar).

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Основательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премииОсновательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премии
  • Какие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-картеКакие дороги отремонтируют в 2024: найди свои маршруты на онлайн-карте
  • Баста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в КрасноярскеБаста, Инстасамка и другие. Стали известны хедлайнеры VK Fest в Красноярске
  • Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр АстафьеваГотовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.