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Красноярскому бизнесу доначислили почти 5 млрд рублей налогов

Красноярскому бизнесу доначислили почти 5 млрд рублей налогов
Иллюстрация: freepik.com

Самые большие доначисления были сделаны по итогу выездных налоговых проверок, почти каждая из которых выявила нарушения.

#НОВОСТИ

В 2023 специалисты ФНС провели более 1 млн проверок бизнеса Красноярского края, которому, по их итогам, было доначислено почти 4,8 млрд рублей налогов. Такую информацию, со ссылкой на данные ведомства, опубликовала аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza.

Из общего числа проверок, основная масса носила камеральный характер. Доначисления по ним составили почти 1,8 млрд рублей.

Выездных же проверок было проведено всего 49. По их итогу выявлено 48 нарушений. Бизнесу края дополнительно насчитали более 3,7 млрд рублей налогов.

По общему объему доначислений Красноярский край идет на четвертом месте в СФО. Самая большая сумма у предпринимателей Кузбасса 6,2 млрд рублей. Чуть меньше — около 6 млрд рублей — у бизнеса Новосибирской области. А на третьем идут омичи — 4,87 млрд.

В целом же по округу предпринимателям по итогу всех проверок, проведенных в 2023, доначислили 28,4 млрд рублей налогов, а по РФ — 430,5 млрд. При этом самые большие суммы у Москвы и Санкт-Петербурга156,4 млрд и 39,6 млрд рублей соответственно.

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В целом по Сибири сборы сократились почти на 30%. Край на фоне иных регионов выглядит неплохо, но до тех, что приросли по налогам, ему далеко.

На развитие Тувы выделят еще 6 млрд рублей до 2030

Республика Тыва получит дополнительные средства по индивидуальной программе социально-экономического развития региона.

Красноярскому краю добавят 1 млрд рублей на дороги

В целом расходы на развитие транспортной системы в регионе в этом году вырастут на 3,12 млрд рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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