Красноярскому бизнесу доначислили почти 5 млрд рублей налогов

Самые большие доначисления были сделаны по итогу выездных налоговых проверок, почти каждая из которых выявила нарушения.

В 2023 специалисты ФНС провели более 1 млн проверок бизнеса Красноярского края, которому, по их итогам, было доначислено почти 4,8 млрд рублей налогов. Такую информацию, со ссылкой на данные ведомства, опубликовала аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza.

Из общего числа проверок, основная масса носила камеральный характер. Доначисления по ним составили почти 1,8 млрд рублей.

Выездных же проверок было проведено всего 49. По их итогу выявлено 48 нарушений. Бизнесу края дополнительно насчитали более 3,7 млрд рублей налогов.

По общему объему доначислений Красноярский край идет на четвертом месте в СФО. Самая большая сумма у предпринимателей Кузбасса — 6,2 млрд рублей. Чуть меньше — около 6 млрд рублей — у бизнеса Новосибирской области. А на третьем идут омичи — 4,87 млрд.

В целом же по округу предпринимателям по итогу всех проверок, проведенных в 2023, доначислили 28,4 млрд рублей налогов, а по РФ — 430,5 млрд. При этом самые большие суммы у Москвы и Санкт-Петербурга — 156,4 млрд и 39,6 млрд рублей соответственно.

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