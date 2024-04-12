Красноярскому краю добавят 1 млрд рублей на дороги

В целом расходы на развитие транспортной системы в регионе в этом году вырастут на 3,12 млрд рублей.

Дорожный фонд Красноярского края в этом году будет увеличен более чем на 1 млрд рублей. Такое предложение внесло правительство региона в рамках весенней корректировки бюджета, сообщили в краевом Заксобрании.

Основную часть этих денег — 800 млн рублей — на свои дороги получат города и районы края, а еще 245 млн планируется пустить на приведение к норме региональных трасс.

В целом финансирование развития транспортной системы Красноярского края предлагается увеличить на 3,12 млрд рублей.

Сейчас корректировку бюджета обсуждают на комитетах ЗС. Принимать ее или нет будет сессия краевого парламента. В случае положительного решения расходные обязательства края в общей сложности вырастут на 13,7 млрд рублей и составят 450,9 млрд. Доходы же казны региона, хоть и тоже увеличатся, но не столь сильно — всего на 500 млн рублей. В итоге дефицит бюджета после весенней корректировки составит 71,2 млрд рублей против 58 млрд в начале года.

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