Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей
В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.
Расходы бюджета Красноярска в 2024 увеличатся на 2,7 млрд рублей. Такая цифра заложена в весенней корректировке главного финансового документа города, подготовленной мэрией.
Часть этой суммы — 500 млн рублей — добавят к фондам, выделенным на ремонт улично-дорожной сети города. Еще 138,7 млн рублей пойдет на ремонт коллекторов в Зеленой роще.
Также дополнительное финансирование будет выделено на:
- строительство автодороги по ул. 3-я Пионерская от ул. Красномосковской до нежилого здания по ул. 8 Марта, 26
- проектирование автодороги по ул. Гросовцев от ул. Калинина до ул. Норильской
- приведение к норме ул. Сергея Лазо в пос. Песчанка
- ямочный ремонт дорог во всех районах города
- подготовка Красноярска к празднованию 400-летию его основания
- переселение горожан из ветхого и аварийного жилья и приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- завершение строительства ливневки в районе Николаевского проспекта
- проектирование школы в мкрн «Слобода Весны» на 1 280 мест
- приведение зданий школ и детских садов в нормативное состояние
- развитие спортивной инфраструктуры
- завершение модернизации центра «Пилот» по ул. Аэковокзальной,10
- комплексный ремонт детской музыкальной школы № 3 им. Б.Я. Кривошея
- подготовка детских лагерей к летнему сезону.
Доходная часть бюджета Красноярска также вырастет. Увеличение составит 1,5 млрд рублей. Часть этих денег планируется получить через размещение облигаций на 100 млн рублей, которые будут доступны простым горожанам.
В целом, после корректировки бюджет города будут выглядеть так:
- доходы — 62,2 млрд рублей
- расходы — 65 млрд рублей
- дефицит — 2,4 млрд рублей.
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