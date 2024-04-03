Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей

В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.

Расходы бюджета Красноярска в 2024 увеличатся на 2,7 млрд рублей. Такая цифра заложена в весенней корректировке главного финансового документа города, подготовленной мэрией.

Часть этой суммы — 500 млн рублей — добавят к фондам, выделенным на ремонт улично-дорожной сети города. Еще 138,7 млн рублей пойдет на ремонт коллекторов в Зеленой роще.

Также дополнительное финансирование будет выделено на:

строительство автодороги по ул. 3-я Пионерская от ул. Красномосковской до нежилого здания по ул. 8 Марта, 26

проектирование автодороги по ул. Гросовцев от ул. Калинина до ул. Норильской

приведение к норме ул. Сергея Лазо в пос. Песчанка

ямочный ремонт дорог во всех районах города

подготовка Красноярска к празднованию 400-летию его основания

переселение горожан из ветхого и аварийного жилья и приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

завершение строительства ливневки в районе Николаевского проспекта

проектирование школы в мкрн «Слобода Весны» на 1 280 мест

приведение зданий школ и детских садов в нормативное состояние

развитие спортивной инфраструктуры

завершение модернизации центра «Пилот» по ул. Аэковокзальной,10

комплексный ремонт детской музыкальной школы № 3 им. Б.Я. Кривошея

подготовка детских лагерей к летнему сезону.

Доходная часть бюджета Красноярска также вырастет. Увеличение составит 1,5 млрд рублей. Часть этих денег планируется получить через размещение облигаций на 100 млн рублей, которые будут доступны простым горожанам.

В целом, после корректировки бюджет города будут выглядеть так:

доходы — 62,2 млрд рублей

расходы — 65 млрд рублей

дефицит — 2,4 млрд рублей.

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