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Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей

Красноярску добавят на расходы 2,7 млрд рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В муниципалитете подготовили первую в этом году корректировку бюджета. Дополнительные деньги пойдут на дороги, ремонты и прочее подобное.

#НОВОСТИ

Расходы бюджета Красноярска в 2024 увеличатся на 2,7 млрд рублей. Такая цифра заложена в весенней корректировке главного финансового документа города, подготовленной мэрией.

Часть этой суммы — 500 млн рублей — добавят к фондам, выделенным на ремонт улично-дорожной сети города. Еще 138,7 млн рублей пойдет на ремонт коллекторов в Зеленой роще.

Также дополнительное финансирование будет выделено на:

  • строительство автодороги по ул. 3-я Пионерская от ул. Красномосковской до нежилого здания по ул. 8 Марта, 26
  • проектирование автодороги по ул. Гросовцев от ул. Калинина до ул. Норильской
  • приведение к норме ул. Сергея Лазо в пос. Песчанка
  • ямочный ремонт дорог во всех районах города
  • подготовка Красноярска к празднованию 400-летию его основания
  • переселение горожан из ветхого и аварийного жилья и приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
  • завершение строительства ливневки в районе Николаевского проспекта
  • проектирование школы в мкрн «Слобода Весны» на 1 280 мест
  • приведение зданий школ и детских садов в нормативное состояние
  • развитие спортивной инфраструктуры
  • завершение модернизации центра «Пилот» по ул. Аэковокзальной,10
  • комплексный ремонт детской музыкальной школы № 3 им. Б.Я. Кривошея
  • подготовка детских лагерей к летнему сезону.

Доходная часть бюджета Красноярска также вырастет. Увеличение составит 1,5 млрд рублей. Часть этих денег планируется получить через размещение облигаций на 100 млн рублей, которые будут доступны простым горожанам.

В целом, после корректировки бюджет города будут выглядеть так:

  • доходы — 62,2 млрд рублей
  • расходы — 65 млрд рублей
  • дефицит — 2,4 млрд рублей.

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Бюджет Красноярского края недосчитался налогов

В целом по Сибири сборы сократились почти на 30%. Край на фоне иных регионов выглядит неплохо, но до тех, что приросли по налогам, ему далеко.

Автор: Петр Савельев
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