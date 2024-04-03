Красноярская мэрия займет у горожан 100 млн рублей на озеленение

На эти цели власти хотят пустить 100 млн рублей. Получить их планируют через облигационный займ.

Администрация Красноярска, при поддержке краевых властей, проведет очередной выпуск облигаций. Об этом стало известно по итогу презентации весенней корректировки бюджета города.

Сколько облигаций будет выпущено, не сообщается. Однако их суммарная цена составит 100 млн рублей. Эти деньги планируется направить на озеленение города.

Сроки, в которые будут размещаться ценные бумаги, как и другие детали, пока также не ясны.

Инструмент облигационных займов власти Красноярска впервые использовали в 2020, выпустив ценных бумаг на 3 млрд рублей. Тогда основной целью была балансировка долговой нагрузки на бюджет. Сами же облигации были рассчитаны на квалифицированных инвесторов.

Планируемая же в этом году эмиссия, как рассказали в мэрии, будет направлена на повышение уровня финансовой культуры граждан. Соответственно доступ к этим облигациям получат и простые горожане.

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