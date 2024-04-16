«Кофейный король» Красноярска поделится прибылью с благотворительными фондами

Сеть LUNGA COFFEE запустила благотворительный проект. Теперь часть платы за кофе будет перечисляться в фонды помощи.

Асиф Алиев, владелец сети кофеен LUNGA COFFEE запустил благотворительный проект. Теперь 10% с каждой чашки кофе «Флэт Уайт» будет перечисляться в фонды помощи больным детям.

Идея возникла еще в прошлом году. Я видел, что многие из моих коллег-предпринимателей занимаются этим, и решил тоже присоединиться», — рассказал Алиев DK.RU.

Первой организацией, с которой начала сотрудничать LUNGA, стал фонд «Сердце бизнеса», учрежденный компанией TIKSAN GROUP. Второй — «Добро24.ру».

В скором времени мы планируем начать сотрудничество с еще одним фондом — который помогает бездомным животным. В дальнейшем будем ратировать эти фонды — в один месяц перечислять в один, в следующем в другой, а потом в третий», — говорит г-н Алиев.

Также, в разговоре с DK.RU, он отметил, что срока действия у этого благотворительного проекта нет — он будет работать на постоянной основе во всех заведениях сети.

По мнению, Ольги Абанцевой, сооснователь фонда «Добро24.ру», использование бизнесом подобных инструментов благотворительности помогает продвигать саму ее идею.

Мы каждый день сталкиваемся с тем или иным бизнесом: покупаем ли продукты, делаем прическу, обедаем в кафе. И понимание того, что часть уплаченных человеком денег пойдет на благотворительные цели, дает чувство причастности к чему-то большему, а бизнес через это придает дополнительную ценность своим товарам и услугам в глазах клиента», — говорит г-жа Абанцева.

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