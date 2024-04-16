На «Красноярских Столбах» из-за медведей закрыли зону особой охраны

Буферная зона, так называемый район Диких скал, закрылась на неопределенное время.

Это связано с тем, что начался пожароопасный сезон. Также в ближайшее время на Столбах проснутся медведи. По словам Ивана Кириллова, заместителя директора по охране заповедной территории национального парка «Красноярские Столбы», обычно самцы выходят из берлоги 15...20 апреля. Медведицы с медвежатами становятся активными к 10 мая.

На сегодняшний день на территории национального парка, в рекреационной зоне, следов медведя мы не отмечали. Сейчас госинспекторами отдела охраны ведется большая работа по получению и обработке данных с фоторегистраторов, которые размещены в зоне особой охраны и заповедной зоне. Фотоловушки установлены специально для мониторинга за хищником», — рассказал Иван Кириллов.

Получить разрешение на посещение зоны особой охраны пока нельзя. Туристам, которые гуляют в нацпарке, рекомендуют передвигаться только по разрешенным тропам и маршрутам, посещать территорию в дневное время, не ходить по лесным тропам в одиночку, а также не оставлять после прогулок пищевые отходы.

За последние несколько дней жители края видели следы медведей в Краснотуранском, Манском, Ужурском, Балахтинском, Емельяновском и Большемуртинском районах.

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