«Все включено» в дикой тайге: как запустить глэмпинг в Красноярском крае

Глэмпинги — самая популярная и быстрорастущая в России туринфраструктура для «медвежьих углов» (удаленной от цивилизации природы).

В отличие от палаточных городков — кемпингов, глэмпинги предлагают отдых с комфортом и всеми удобствами. Мобильные домики или комфортабельные палатки часто оборудованы мягкими кроватями, в них обустроен интерьер, есть камин и кондиционер. А на территории глэмпинга, как правило, развернута обширная инфраструктура — от бани до ресторана.

Сегодня в Красноярском крае работают порядка 20 глэмпингов. Один из них — Loko Glamp, расположенный в лесу в 15 км от поселка Минино Емельяновского района. Проект запустили супруги Дарья и Максим Ловейко. В 2021 в качестве туристов они «распробовали» формат глэмпинга на Алтае, а уже в 2022 построили свой проект — Loko Glamp — в Красноярском крае. Предприниматели сделали ставку на необычную форму модульных домиков. Выполненные в виде полусферы конструкции мобильны и легко монтируются — обустройство глэмпинга заняло три месяца. Плюс домики-полусферы создали вау-эффект, выделили Loko Glamp на рынке и позволили отстроиться от конкурентов. С первых дней глэмпинг работает с высокой загрузкой.

Домики-полусферы выделили Loko Glamp на рынке и позволили отстроиться от конкурентов

Фото: Loko Glamp

Инфраструктура Loko Glamp включает шесть жилых сфер, детскую зону отдыха, баню и купель, СПА-сферу, ресторан домашней кухни. Глэмпинг принимает гостей круглогодично. В планах основателей — запустить Loko Glamp в Хакасии. В районе озера Беле будет оборудовано порядка 25 домиков, в отличие от глэмпинга в Минино они будут открыты только в сезон. Сейчас предприниматели дорабатывают проект и ищут инвесторов.

Глэмпинг — это про уникальность места и удаленную от цивилизации дикую природу. Таких локаций и в Сибири, и в Красноярском крае много. Именно поэтому формат глэмпинга не только востребован, но и будет развиваться дальше. Тем более растет целевая аудитория таких проектов — средний класс, который в том числе бывал за границей и привык к сервису, комфорту и эстетике. Пожалуй, главное, что тормозит развитие глэмпингов, — не все до конца понимают, что отдых на дикой природе может быть комфортным даже в сильные сибирские морозы. И удивляются теплому полу, камину, горячей воде. Но это «возражение» снимается уже после первого визита, — говорит Дарья Ловейко, сооснователь глэмпинга Loko Glamp. Глэмпинг — это про уникальность места и удаленную от цивилизации дикую природу. Таких локаций и в Сибири, и в Красноярском крае много. Именно поэтому формат глэмпинга не только востребован, но и будет развиваться дальше. Тем более растет целевая аудитория таких проектов — средний класс, который в том числе бывал за границей и привык к сервису, комфорту и эстетике. Пожалуй, главное, что тормозит развитие глэмпингов, — не все до конца понимают, что отдых на дикой природе может быть комфортным даже в сильные сибирские морозы. И удивляются теплому полу, камину, горячей воде. Но это «возражение» снимается уже после первого визита, — говорит Дарья Ловейко, сооснователь глэмпинга Loko Glamp.