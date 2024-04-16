«Все включено» в дикой тайге: как запустить глэмпинг в Красноярском крае
Глэмпинги — самая популярная и быстрорастущая в России туринфраструктура для «медвежьих углов» (удаленной от цивилизации природы).
Фото: Loko Glamp
Глэмпинг — это про уникальность места и удаленную от цивилизации дикую природу. Таких локаций и в Сибири, и в Красноярском крае много. Именно поэтому формат глэмпинга не только востребован, но и будет развиваться дальше. Тем более растет целевая аудитория таких проектов — средний класс, который в том числе бывал за границей и привык к сервису, комфорту и эстетике. Пожалуй, главное, что тормозит развитие глэмпингов, — не все до конца понимают, что отдых на дикой природе может быть комфортным даже в сильные сибирские морозы. И удивляются теплому полу, камину, горячей воде. Но это «возражение» снимается уже после первого визита, — говорит Дарья Ловейко, сооснователь глэмпинга Loko Glamp.
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