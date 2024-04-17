«Полюс» продал россыпной бизнес

Компания вышла из состава акционеров предприятия, добывавшего для нее россыпное золото в Иркутской области.

«Полюс Красноярск» (входит в группу «Полюс») продал все свои акции ЗДК «Лензолото», сообщили в пресс-службе компании.

Данная сделка является очередным этапом реализации нашей операционной стратегии и позволит нам сконцентрировать свои силы на развитии крупнейших проектов „Полюса“ по добыче золота открытым способом. Это особенно актуально сейчас, в связи с планируемым началом разработки Сухого Лога», — говорит Алексей Востоков, генеральный директор «Полюса».

Сумма сделки не разглашается. Как и то, кому достался пакет акций. Уточняется лишь, что это группа российских инвесторов.

ЗДК «Лензолото» была создана в 1992. Она занимается добычей россыпного золота в Бодайбинком районе Иркутской области. В 2023 компания произвела 103 тыс. унций аффинированного золота. При этом, по данным ФНС, выручка компании за весь прошлый год составила 71 тыс. рублей, а чистая прибыль — почти 108 млн рублей, что на 84% меньше, чем в 2022.

Акции «Лензолота» торгуются на Московской фондовой бирже. На конец торгового дня 16 апреля они стоили 17 350 рублей за бумагу.

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