Как изменится фуд-корт и первый этаж ТРЦ «Планета» после масштабной смены концепции?

ТРЦ «Планета» проведет масштабную реконцепцию пространства. Проектом занимается красноярская студия дизайна LEFTdesign. DK.RU узнал, что поменяется в одном из крупнейших за Уралом ТРЦ.

Обновленный фуд-корт, по плану, откроется к летнему сезону, он переедет на второй этаж. Полностью проект реконцепции должен завершиться в конце 2024.

Основой дизайнерской концепции фуд-корта станут природные мотивы Сибири, образы вдохновлены нацпарком «Красноярские Столбы». Материалы, которые будут использоваться — сухостойная сосна Кело и натуральный камень. Количество арендаторов фуд-корта увеличится с семи до десяти. Появятся новые для Красноярска кафе и рестораны, например, кафе PhoBo. Кроме того, откроется заведение сети «Мидийное место».

Иллюстрация: Пресс-служба ТРЦ «Планета»

Центральный атриум первого этажа также ждет обновление дизайна. Здесь появится кофейня и зоны отдыха. Интерьерные решения будут гармонировать со стилистикой второго этажа.

Сергей Бузлуков, генеральный директор ТРЦ «Планета» рассказал об обновлениях, которые ждут ТРЦ:

Была проделана обширная работа по выявлению «точек роста» ТРЦ и теперь мы приступаем к практической части. Помимо интерьерных изменений, почти в 2 раза увеличится количество посадочных мест на фуд-корте — до 860 штук, а сами места станут мягкими, как в полноценном ресторане», — объяснил г-н Бузлуков.

Иллюстрация: Пресс-служба ТРЦ «Планета»

Марина Головина, коммерческий директор LEFTdesign прокомментировала участие в проекте:

Мы уже более 12 лет занимаемся интерьерным дизайном ресторанов, баров и общественных пространств. В нашем портфеле уже более 50 завершенных проектов. Реконцепция в ТРЦ «Планета» — наш дебют в сфере торговых центров», — поделилась г-жа Головина.

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