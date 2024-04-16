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Еще один новосибирский ресторан откроется в Красноярске

Еще один новосибирский ресторан откроется в Красноярске
Иллюстрация: vk.com

Второй ресторан под вывеской «Хочу Пури» откроется в Красноярске по франшизе в мае 2024.

#НОВОСТИ

Концепция и бренд этих заведений были разработаны в Новосибирске, где стартовал первый проект «Хочу Пури».

Первый ресторан «Хочу Пури» был открыт на втором этаже ТРЦ «Планета». По данным франчайзи, Красноярск сейчас является одним из рекордсменов по выручке среди всех ресторанов, работающих в России под данным брендом, — пишет издание ksonline.ru.

Второй ресторан «Хочу Пури» будет иметь формат стрит-ритейла. Запуск заведения ожидается после майских праздников.


Популярности "Хочу Пури" возможно придает привлечение для рекламы Сосо Павлиашвили, известного певца и композтора
 

Ранее DK.RU сообщал, что в декабре 2023 в Красноярске открылся еще один новосибирский бар NEMO, — эта сеть паназиатских бистро была запущена ресторанным альянсом DNK Group.

Также в столице края с 2015 работает 5 кофеен новосибирской сети «Академия кофе».

Красноярская сеть кофеен Green House зашла в Новосибирск в 2023 и в 1П 2024 намерена запустить там сеть из 9 кофеен.

Стоит отметить, что красноярские рестораны регулярно входили в шорт-лист федеральной премии WHERETOEAT.  В частности, в этом году в нем оказались рестораны Tunguska (первое место премии WHERETOEAT Siberia 2023), «Чешуя» (третье место), «Дзе» и Sadko. Уровень красноярских ресторанов высоко оценивал Владимир Мухин, известный российский шеф-повар, сооснователь White Rabbit Family.

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Автор: Петр Савельев
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