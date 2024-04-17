Обрабатывающие предприятия Красноярского края испытывают нехватку кадров

В Агентстве труда и занятости края рассказали, какие предприятия испытывают особую потребность в кадрах.

Так, обрабатывающие производства с начала 2024 заявили около 6,1 тыс. вакансий. Для сравнения, в 2023 — 5,7 тыс. На эту сферу приходится значительная часть предложений краевого банка вакансий – более 14%.

Кроме того, почти в 2 раза выросло количество вакансий в добыче полезных ископаемых. В 1К 2023 их было 1,2 тыс., в 1К 2024 — 2,5 тыс. вакансий. Предприятия испытывают большую нехватку рабочих.

Такую потребность аналитики связывают с активным развитием экономики региона, импортозамещением и реализацией инвестпроектов.

В Красноярском крае уровень безработицы сейчас составляет 0,6%, в СФО — 0,7%.

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