Обрабатывающие предприятия Красноярского края испытывают нехватку кадров
В Агентстве труда и занятости края рассказали, какие предприятия испытывают особую потребность в кадрах.
Когда у вас 400+ кандидатов на верхнем уровне, и вы не можете закрыть вакансию, то киньте в меня камень, но дело не в том, что нет достойных кандидатов.
«РусГидро» формирует штат сотрудников в Красноярске: детали DK.RU
Сейчас компания активно комплектует штат красноярских сотрудников: на платформах размещены более 20 вакансий. Часть из них относятся к управляющему блоку. Переезд главного офиса запланирован на 2024.
Елена Герасименко: Как выбрать надежного поставщика бухгалтерских услуг
Если аутсорсер начинает работу с множества вопросов и пытается докопаться до сути задачи, значит, он классный. Разбираемся, на что нужно обратить внимание при выборе бухгалтерского обслуживания.