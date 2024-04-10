«РусГидро» формирует штат сотрудников в Красноярске: детали DK.RU

Сейчас компания активно комплектует штат красноярских сотрудников: на платформах размещены более 20 вакансий. Часть из них относятся к управляющему блоку. Переезд главного офиса запланирован на 2024.

Энергетическая компания «РусГидро» продолжает подготовку к релокации центрального офиса в Красноярск: судя по объявлениям о поиске сотрудников, размещенных на профильных платформах, сейчас активно формируется штат из местных специалистов.

Например, 10 апреля 2024 на HeadHunter активны 22 вакансии, размещенные «РусГидро». Часть из них относится к специалистам управляющего звена. Для работы в Красноярске компания ищет, например:

главного специалиста Управления региональной информационной политикой

главного специалиста Управления внутрикорпоративных коммуникаций

главного специалиста Управления корпоративной благотворительности

заместителя директора Департамента корпоративных коммуникаций

начальника управления пресс-службы и интернет-коммуникаций

Параллельно корпорация набирает инженеров, проектировщиков и прочих специалистов технических профилей.

Напомним, о том, что центральный офис «РусГидро» переедет из Москвы в Красноярск, стало известно весной 2023 во время Красноярского экономического форума. Об этом сообщил Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом компании «РусГидро». Тогда же он отметил, что компания ведет большую работу по привлечению молодых специалистов, в том числе и в Красноярском крае.

Летом 2023 стало известно о том, что для размещения перевезенных сотрудников «РусГидро» приобрела квартиры в ЖК «Новоостровский», а также особняки в элитном поселке «Сосны».

В январе 2024 Владимир Путин обсудил грядущий переезд центрального офиса компании с Владимиром Логиновым, мэром Красноярска. Тогда он отметил, что для развития территорий необходимо переносить центры компетенции на территории, где идет непосредственная работа компаний.

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