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Минэкологии планирует переводить частные дома Красноярского края с угля на пеллеты

Минэкологии планирует переводить частные дома Красноярского края с угля на пеллеты
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Ведомство расширяет программу перевода частных домов на экологичные виды топлива. Минэкологии включит в перечень установку специального оборудования – пеллетных горелок.

#НОВОСТИ
Соответствующие изменения внесут в регламентирующие документы.
 
Такой вид топлива уже используют в Минусинске. По оценкам жителей, в феврале...марте для отопления они использовали 3,2 т пеллет. За тот же период угля они бы сожгли почти 6 т. Пеллеты также популярны в Лесосибирске. Специалисты отмечают, что валовый выброс от сжигания пеллет ниже в 4 раза, чем от сжигания угля в котле с ручной подачей.
 
В Красноярске в 2024 на газ планируют перевести 180 домов, котлы установят в 1115.  Для обеспечения столицы края экотопливом «Сегежа групп» построит логистический центр в Березовке. Там будут фасовать пеллеты, а продавать их на АЗС и в пунктах на территории частного сектора. 
По поручению губернатора края совместно с компанией приступили к разработке соглашения с долей участия компании в проекте 50/50. Финансирование будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства», — сообщил Владимир Часовитин, министр экологии.
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Автор: Петр Савельев
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