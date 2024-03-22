Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Котюковым
Александр Новак, вице-премьер РФ, провел рабочую встречу с Михаилом Котюковым, губернатором Красноярского края.
Темой встречи стали развитие топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК) и подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также вопросы газификации Красноярского края.
В настоящее время компания «Газпром» ведет изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода, с помощью которого газ придет в Красноярский край.
Это станет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири.
Губернатор также доложил вице-председателю о ходе модернизации объектов ТЭК, а также эксплуатации предприятий электроэнергетики края.
Кроме того, чиновники обсудили ход подготовки к 400-летнему юбилею столицы края, который состоится в 2028.
К этому событию подготовлен мастер-план развития города, куда входит строительство и модернизация жилого сектора, создание новых общественных пространств и природных территорий, развитие транспортной инфраструктуры и туризма, улучшение экологической обстановки в регионе.
Большое внимание уделено благоустройству городской среды, программа содержит шесть основных направлений:
- транспорт и мобильность
- жилая и общественно-деловая застройка
- общественные пространства и природные территории
- экология и системы жизнеобеспечения
- туризм
- общество
Читайте также
-
Правительство РФ с 1 марта введет запрет на экспорт бензина на полгода
С соответствующим предложением выступил вице-премьер Александр Новак, он объяснил, что в противном случае в России возникнет дефицит топлива из-за сезона повышенного спроса.27.02.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Бизнесмены предложили установить россиянам потолок потребления электроэнергии
Предложение от промышленных потребителей электроэнергии получил Александр Новак. Все, что превышает потребление по льготным тарифам, будет стоить на 75% больше.02.02.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
В Красноярске собралась группа по газификации края
Пока работа идет в формате обсуждения актуальной ситуации. Первый отчет ожидается 1 марта 2024.26.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярский край и АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, подписал соглашение о сотрудничестве с руководством АФК «Система».06.01.2024Новости ДККрасноярск
-
«Восток Ойлу» начали строить нефтепровод через Енисей
Его протяженность составит почти 6 км. Пройдет он под водой.14.12.2023Новости ДККрасноярск
-
Газ до Красноярска правительство России планирует довести к 2028
О планах по газификации Красноярского края сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, «Газпром» начал изыскания по прокладке газопровода в регион22.11.2023Новости ДККрасноярск