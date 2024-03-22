Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Котюковым

Александр Новак, вице-премьер РФ, провел рабочую встречу с Михаилом Котюковым, губернатором Красноярского края.

Темой встречи стали развитие топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК) и подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также вопросы газификации Красноярского края.

В настоящее время компания «Газпром» ведет изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода, с помощью которого газ придет в Красноярский край.

Это станет первым этапом развития единой системы газоснабжения Восточной Сибири.

Губернатор также доложил вице-председателю о ходе модернизации объектов ТЭК, а также эксплуатации предприятий электроэнергетики края.

Кроме того, чиновники обсудили ход подготовки к 400-летнему юбилею столицы края, который состоится в 2028.

К этому событию подготовлен мастер-план развития города, куда входит строительство и модернизация жилого сектора, создание новых общественных пространств и природных территорий, развитие транспортной инфраструктуры и туризма, улучшение экологической обстановки в регионе.

Большое внимание уделено благоустройству городской среды, программа содержит шесть основных направлений:

транспорт и мобильность жилая и общественно-деловая застройка общественные пространства и природные территории экология и системы жизнеобеспечения туризм общество

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