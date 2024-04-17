Мультибрендовый магазин «Культ» готовы продать за 1,6 млн — цена резко упала

На Авито размещено обновленное объявление о продаже мультибрендового магазина женской одежды на пр. Мира.

Несмотря на то, что название магазина на сайте продаж не называется, фотография здания (пр. Мира, 86), метраж площади и другие подробности говорят о том, что речь идет о Культ Fashion Store.

Предлагаемая цена продажи — 1,6 млн рублей. В нее входит торговое оборудование, освещение, видеонаблюдение и другое. Площадь — 400 кв. м. Также предлагается приобрести товарный остаток за дополнительные деньги. Сумма будет известна после инвентаризации.

В объявлении подчеркивается, что магазин уже работает 10 лет и имеет хороший трафик постоянных клиентов.

Напомним, информация о продаже Культ Fashion Store появилась в начале года.

Тогда бизнес продавался за 5,9 млн рублей. За товарный остаток просили 1,5 млн рублей.

Добавим, Культ Fashion Store открылся в Красноярске в 2016. В нем представлена авторская подборка одежды и обуви разных брендов. Согласно сайту магазина, им владеет ИП Вероника Бурда.

Это бывшая жена Ивана Бурды из семьи владельцев ювелирного дома «Ремикс», а также дочь советского и российского футболиста, нынешнего главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Еще весной 2022 г-жа Бурда сообщала в соцсетях, что занимается продажей элитной недвижимости в Москве.

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